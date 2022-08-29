Manisa Gördes'te yeni kaynağa sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçe merkezine yeni bir su kaynağı kazandırmak için sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini hususundaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Gördes ilçe merkezine yeni bir su kaynağı kazandırmak için sondaj açma çalışmalarına başlandı. Gördes’e yeterli içme suyu temin etmek için önemli bir adım daha atılmış oldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Kurum olarak en önemli misyonumuz 17 ilçemize kesintisiz içme suyu temin etmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız her sene katlanarak büyüyor. Bilindiği üzere temiz su kaynakları tüm dünyada hızla yok olmakta. Manisa’da da küresel ısınma ve su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi nedeniyle bazı ilçelerimizde su yetersizliği tespit edilmektedir. Bunların arasında Gördes ilçemiz de var. Dünya Bankası Kredisi ile ilçemizin üst kotlarındaki doğal kaynak suyunu yaklaşık 28 kilometrelik isale hattı ile ilçe merkezine taşıyacağız. Ancak bu proje sonuçlanana kadar vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşamasın diye yeni bir sondaj kuyusu daha açmaya başladık. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp, sondajımızı faaliyete almayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.