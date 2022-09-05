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Manisa Gördes'te sağlıklı içme suyu yeni sondaj
Yerel 05.09.2022, 15:19
MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçe mahallelerine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 4 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçe merkezindeki mahallelere yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.
Saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.
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