Manisa Gördes'te sağlıklı içme suyu çalışmaları sürüyor

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Gördes ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesinde yer alan içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte içme suyu deposu daha sağlıklı bir yapıya kavuşarak, hanelere temiz ve kesintisiz su sağlandı.

Dikilitaş Mahalle Muhtarı Ahmet Görgülü, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizde uzun yıllardır tadilat yüzü görmeyen depomuzda zamana zaman bir takım sıkıntılar meydana geliyordu. Artık sağlıklı yenileme ile depomuz mahallemize yakışan bir şekilde yenilendi. Cengiz Başkanımız sayesinde sağlıklı suya kavuştuk. Mahallemizin ihtiyaçları noktasında her zaman bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.