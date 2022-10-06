Manisa Gördes'te içme suyu depolarına bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesinde bulunan iki adet içme suyu deposunun bakım ve onarımını yaparak hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaşmasını sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesinde yer alan 75 ve 50 metreküplük iki ayrı içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. İçme suyu depolarında dış cepheden manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Böylece içme suyu depoları daha sağlıklı bir yapıya kavuştu.

Çalışmaları değerlendiren Mahalle muhtarı Hasan Ülker, “MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallemizde bulunan iki içme suyu depomuzun da bakım ve onlarımı yapıldı. Çalışmadan memnun kaldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.