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Manisa Gördes'te içme suyu depolarına bakım
Yerel 07.10.2022, 13:12
MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Malkoca Mahallesinde bulunan içme suyu deposunu yenileyerek hanelere daha sağlıklı su ulaşmasını sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarındaki bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda çalışma yürütülen ilçelerden biri de Gördes. İlçede, Malkoca Mahallesinde de içme suyu deposu yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alanda yürütülen çalışma ile mahalleye ulaşan su daha sağlıklı ve kesintisiz hale getirildi.
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