Manisa Gördes'te depo bakım onarımlarına devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım-onarımında sona yaklaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesinde de içme suyu deposu tadilatında sona yaklaşıldı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor.

Himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçilecek. Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan ve mahalle sakinleri de yapılan çalışma için MASKİ’ye teşekkür etti.