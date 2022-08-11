Manisa Gördes'te alternatif mezarlık alanlarına inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Gördes ilçesini ziyaret ederek, ilçede alternatif mezarlık alanlarında incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, ilçe temaslarına Gördes ile devam etti.

İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Hizmet Binası’nı ziyaret eden Abalı, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ile bir araya geldi. Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu ile birlikte ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Abalı, daha sonra ilçede alternatif mezarlık alanlarında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, il genelinde mezarlıkların temizliği, bakımı ve onarımı noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Abalı, çalışmaların düzenli bir şekilde devam etmesi noktasında da ilçe ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi.