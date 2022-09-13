Manisa Gördes'te 4 litre verimli sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçe merkezine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 4 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu daha açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçe merkezine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için bir sondaj çalışması daha yaptı.

Saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.