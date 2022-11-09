Manisa Gördes'e su daha verimli ulaşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes merkezine daha verimli içme suyu sağlamak adına açtığı sondajın 700 metrelik enerji ve terfi hattı çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il geneline daha sağlıklı altyapı sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes merkezine daha verimli içme suyu ulaştırmak adına açılan sondajın 700 metrelik enerji ve terfi hattı çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ve MASKİ İlçe Şefi Ali Türker Kesici de yerinde takip etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Gördesli vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek amacıyla dört koldan çalışmalarımız sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından 6.5 Milyon TL’lik altyapı yatırımı kapsamında 5 bin 300 metre içme suyu hattı, 2 bin metre kanalizasyon hattı döşenirken, bir yandan da İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız hem sondaj çalışması yapıyor hem de açılan sondajların bağlantılarını yaparak, ilçe merkezimize ulaşan içme suyunun verimini kesintisiz bir şekilde artırmaya çalışıyor” dedi.