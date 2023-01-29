Manisa Gördes'e prestij cadde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında yapılacak prestij cadde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes ilçesinde prestij cadde çalışmalarının devam ettiği Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu’ya, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, altyapı işinin kolay olmadığını belirterek, "Ana caddede doğalgaz hattı, su hattı, kanalizasyon hattı, internet hattı geçti, aydınlatma hatları geçiyor. Bunların tamamını koordine edip hepsini bir anda hepsini yapıp bitirip sonrasında da üst yapıya geçmek zaman alıyor. Çalışmalar bittiğinde Gördes için çok güzel bir prestij caddesi olacak. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“GÖRDES’İN YÜZÜ DEĞİŞECEK”

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sabri Atay da yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Yapılan çalışmalarda çok büyük emek var. Cengiz Ergün başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. Çalışmaların bitiminde Gördes çok daha farklı bir görüntüye sahip olacak. Burası bizim ana caddemiz, Gördes’in tamamını ilgilendiren bir caddemiz. Bu caddemiz güzelleştiğinde Gördes’in yüzü, ilçe girişinden itibaren çok daha farklı olacaktır” dedi.