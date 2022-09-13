Manisa Gölmarmaralı üreticiler de zeytin kasalarına kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine 72 bin Kasa Desteği Projesi kapsamında düzenlenen törenle Gölmarmaralı üreticilere zeytin kasalarını teslim etti.MANİSA (İGFA) - Zeytin hasadında plastik kasa kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 72 Bin Kasa Desteği Projesi, Gölmarmara ilçesiyle devam etti.

Gölmarmara ilçesindeki 210 üreticiye, 2100 adet zeytin kasası İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Zeytin kasası dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Aydın, Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Şadi Çelik, İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mümin Güler, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Pınarcı, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.