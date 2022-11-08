Manisa Gölmarmara'da temel arıcılık eğitimleri

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi’nin yanı sıra ilimizde temel arıcılık ve arıcılıkta sonbahar bakımı ve kışa hazırlık (kışlatma) eğitimlerine de başlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında arıcıların kendi ana arılarını yetiştirmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan eğitim faaliyetleri Gölmarmara ilçesiyle devam etti.

Gölmarmara'da arıcılık yapan ya da arıcılığa meraklı 16 kursiyerin katılımı ile eğitimlere start verildi.

4 hafta sürecek olan eğitimin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya ile gerçekleştirilen eğitimlerde temel arıcılık eğitiminin yanı sıra ana arı ve arı sütü eğitimleri ile arıcılıkta sonbahar bakımı ve kışa hazırlık (kışlatma) konularında da kursiyerlere bilgiler aktarılırken, eğitime katılan kursiyerlere temel arıcılık malzemeleri de veriliyor.