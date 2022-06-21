Manisa Gölmarmara da sepetlerine kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde üzüm üreticilerine sepet desteğinde bulunduMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin üzüm üreticisine 100 bin adet sepet desteği projesi kapsamında Gölmarmara üreticilerine sepetleri dağıtıldı.

Gölmarmara İtfaiye Hizmet Binası’nda düzenlenen 250 üreticinin faydalandığı 2500 adet sepet dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Şube Müdürleri, Gölmarmara MHP İlçe Başkanı Şakir Can, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli ve üreticiler katıldı.

Sepet dağıtımı öncesinde üreticilere seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2022 yılı için 70 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmada destek için ayırdıklarını belirterek, "Bunu hayvan içme suyu göletleri yapımı, temizliği, taral doldurma tesisleri, geçtiğimiz aylarda yaptığımız gübre dağıtımı, arıcılarımıza desteklerimiz, sulama kooperatiflerine boru destekleri, 10 bin üzüm üreticisine 100 bin adet sepet dağıtımı, önümüzdeki ay 6 bin üreticimize 60 bin zeytin kasası dağıtımı, yine hayvan yetiştiricileri için tohum destekleri gibi onlarca projeye 70 milyonluk bir bütçe ayırdık. Bunların hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun. Allah’a emanet olun, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra 250 üreticiye 2 bin 500 adet üzüm sepetinin dağıtımı gerçekleştirildi.