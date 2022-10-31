Manisa Gölmarmara'da Ozanca'ya 12 milyon liralık yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 154 Mahalle Projesi kapsamında Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi’nde başlatmış olduğu 60 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işinde sona gelindi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı ve üstyapı yatırımlarına son sürat devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesinin altyapı yatırımının ardından başlatılan üstyapı yatırımında da artık sona gelindi. 60 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işi kapsamında yapılacak olan son düzenlemelerin ardından Ozanca Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

Çalışmaları değerlendiren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Ozanca Mahallemizde başlatmış olduğumuz altyapı çalışmaları kapsamında ilk olarak 11 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladık. Toplamda 27 kilometrelik altyapı işinin tamamlamasının ardından, 60 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladık. Bu çalışmamızda da artık son düzenlemeler gerçekleştiriliyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Ozanca Mahallesine 12 Milyon TL bedelinde altyapı ve üstyapı yatırımı yapılmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde yatırımlarımız son hızla devam edecek” dedi.