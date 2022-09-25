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Manisa Gölmarmara'da dere geçişlerine menfez

Yerel 25.09.2022, 13:21
Manisa Gölmarmara'da dere geçişlerine menfez

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Yol geçişinin daha güvenli hale geldiği çalışma ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Gölmarmara İlçesinde Ozanca mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

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