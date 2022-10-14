Manisa eski otogarın kullanım hakkını Saruhanlı'ya verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Saruhanlı Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi’nde bulunan 199 ada 1 parselde kayıtlı 2.252,76 metrekarelik alana asfalt, plenti, parke taş ve beton üretim tesisi yapılmak üzere 25 yıllığına Saruhanlı Belediyesi’ne tahsisini içeren protokol imza altına alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Saruhanlı Belediyesi arasında protokol imzalandı.

İmza altına alınan protokol kapsamında Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi’nde bulunan 199 ada 1 parselde kayıtlı 2.252,76 metrekarelik alana asfalt, plenti, parke taş ve beton üretim tesisi yapılmak üzere 25 yıllığına Saruhanlı Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili anlaşma yapıldı.

İmzalanan protokol sonrasında yapılan açıklamada, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Konuyla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bir yıldır görüşüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi’nde bulunan 199 ada 1 parselde kayıtlı 2.252,76 m2lik arsa vasıflı taşınmazı asfalt, plenti, parke taş ve beton üretim tesisi yapılmak üzere 25 yıllığına Saruhanlı Belediyesi’ne verdi. Biz de Mütevelli’ye ve Saruhanlı’ya hizmetler yapmaya çalışacağız. Bu anlamda Saruhanlılı hemşerilerim adına Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyerek protokolü imzaladı.