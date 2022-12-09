Manisa Durasıllı AAT'ye 'sıfır atık' belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakılması adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarıyla işletilen Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ, ÇEVRE KONUSUNDA TAVİZ VERMİYOR

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılında israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi Manisa genelinde olumlu aşamalar kaydetmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, doğa ve çevreye olan duyarlılığından asla taviz vermeden, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edecek.