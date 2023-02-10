Manisa depremzedelerin hizmetinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, afet bölgesinde cansiperane mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de depremin yaşandığı ilk anlarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla afet bölgesine hızla intikal etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, afet bölgesine giderek çalışmaları yakından takip etti.

Depremin yaralarını hep birlikte saracağımızı dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Tarifi imkânsız acılar yaşadığımız bu günlerde ülke olarak tek yürek olduk. Devlet ve millet iş birlikteliğinde bu büyük acının yaralarının sarılması için milletçe büyük çaba gösteriyoruz. Bu anlamda biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilk andan itibaren afet bölgesindeydik. Osmaniye, Hatay, İskenderun, Antakya ve Kahramanmaraş’ta ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Biz de, yaraların sarılması için cansiparane mücadele eden ekiplerimizin çalışmalarını yakından takip ettik. Afet bölgesinde personelimizin lojistik olarak ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu konuda kurumumuzda kurduğumuz kriz masasıyla, hızla ekiplerimizin talep ve eksikliklerini karşılıyoruz” diye konuştu.