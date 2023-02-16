Manisa deprem bölgesine ulaşımı sağlıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde çalışmalara katkı sağlamak amacıyla deprem bölgesine giden Yunusemre İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan aşçı ve destek personelinin ulaşımını sağladı.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye tek yürek oldu.
Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye destekler sürürken Yunusemre İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan aşçı ve destek personeli de bölgede katkı sağlayabilmek amacıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine intikal etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteğiyle bölgeye intikal eden ekipler, yaraların sarılması için özveriyle mücadele edeceklerini belirtti.
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|22
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|22
|22
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|22
|19
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|22
|18
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|21
|17
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|22
|16
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|22
|16
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|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
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|22
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|20
|34
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|21
|33
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|9. Chelsea
|21
|30
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|20
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|21
|24
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|21
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|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
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|19
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|21
|18
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|21
|17
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|21
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|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
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|53
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|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
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|20
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|7. Real Betis
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|31
|8. Athletic Bilbao
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|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
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|12. Celta Vigo
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|23
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|20
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|14. Almeria
|20
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|20
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|17. Valencia
|20
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