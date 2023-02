Manisa deprem bölgesine takviyesini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye çok sayıda araç, iş makinesi, ayni yardım ve insan gücü gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilave araç ve gönüllü personel takviyesini sürdürüyor.MANİSA (iGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesine destek amacıyla sevk ettiği iş makineleri ve personeller ile arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından afet bölgesindeki vatandaşlara daha fazla yardımcı olmak amacıyla yeni araç takviyesi gerçekleştirildi ve gönüllü personeller bölgeye hareket etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Emrullah Oğulluk, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ile birlikte bölgeye hareket eden personeli uğurladı.

Deprem bölgesindeki araç, ekipman ve insan gücüne ilave olarak hazırlanan 25 adet 4x4 pick up ve 50 personelden oluşan kafileye yolculuk öncesinde hayırlı görevler dileyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Depremin ilk gününden itibaren arkadaşlarımız bizlere ulaşarak gönüllü olmak istediklerini defalarca dile getirdiler. Allah nasip etti, bugün onlara bir fırsat verdi. Bunun için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bizler çok mutluyuz. Çünkü arkadaşlarımızı kutsal bir görev için gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Bizler her zaman yanlarındayız. Bizler de elimizden geleni her zaman yapacağız” diye konuştu.