Manisa Demircili vatandaşların yaraları sarılıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Demirci ilçesinde meydana gelen yoğun sağanak ve dolu nedeniyle oluşan sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Genel Müdür Aslay, “Devletimizin şefkatli eli ve kurumlarımızın koordineli çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Demirci ilçesini ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı dönüşümünün devam ettiği bölgelerde ve diğer alanlarda oluşan zararları inceleyen Genel Müdür Burak Aslay’a, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir de eşlik etti.

Yaşanan sel felaketi sonrası bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Aslay, “Metrekareye 20 dakika içerisinde 50 kilogramın üzerinde yağmurun düştüğü Demirci ilçemizde son 40-50 yılın en şiddetli yağışı yaşandı. Kuvvetli yağış sonrasında Demirci’nin eğimli bir yapıya sahip olmasından kaynaklı bir afet meydana geldi. Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Demirci Kaymakamlığı ve diğer kurumların desteğiyle hızlı bir şekilde yaşanan felakete müdahale edildi. AFAD ekiplerinin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Devletimizin şefkatli eli ve kurumlarımızın koordineli çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Genel Müdür Burak Aslay, Demircili vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerimi iletere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.