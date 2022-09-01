Manisa Demirciler'e 20 ton kapasiteli bir tesis daha

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesine bağlı Örücüler Mahallesi’nde, üreticilerin faydalanması amacıyla başlattığı 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapım çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da il genelinde kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, taral doldurma tesisleriyle de üreticilerin yanında oluyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesine bağlı Örücüler Mahallesi’nde, üreticilerin faydalanması amacıyla başlatılan 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapım çalışmaları da tamamlandı.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Örücüler Mahallesi Muhtarı Fikret Yıldız, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu konuda yardımcı oldu. Mahallemizde çeşmelerden akan fazla suları depomuzda topluyoruz. Buradan da tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, taral doldurma tesisinin Örücülerli üreticilere hayırlı olmasını diledi.