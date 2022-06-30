Manisa Demirci'ye yeni HİS göleti

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapım çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HİS göletlerine bir yenisini daha eklemek için çalışmalara başladı.

Mahallede bulunan besi hayvanlarının yanında, yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölette çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Tarımsal ve hayvansal üretimde devamlılığının sağlanması için kurumumuzun elinde bulundurduğu imkanlar dahilinde bu zorlu dönemlerde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için üreticilerimizin yanında bulunarak onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.