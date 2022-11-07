Manisa Demirci'de Yiğitler kışı rahat geçirecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile birlikte yağmur nedeniyle taşınan malzemeler temizlenerek derenin düzenli akışı sağlanmış oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde doğayı korumak ve vatandaşlar için daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Derede, yağışların getirdiği, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot temizlendi. Böylece derenin düzenli akışı sağlanarak, kötü kokuya karşı önlem alınmış oldu.

Mahallelerinde yürütülen çalışmaların yerinde ve on numara olduğunun altını çizen Demirci Yiğitler Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya, her ihtiyaç anında sorunlara müdahale eden Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederek, "Mahallemiz içerisinde gecen deremiz titiz bir çalışma ile temizlenerek sağlıklı hale getirildi. Kış aylarını çok rahat geçireceğiz" dedi.