Manisa Demirci'de yeni bir sondaj daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Yeşildere mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (iGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesine bağlı Yeşildere mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

Saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak. Mahalle muhtarı Ercan Topuz, çalışmadan memnun kaldığını belirterek emek veren herkese teşekkür etti.