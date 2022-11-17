Manisa Demirci'de Yeğenler sağlıklı suya kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci'ye bağlı Yeğenler Mahallesi'nde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edebilmek adına yürüttüğü çalışmaları tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyaçlarına yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Demirci ilçesine bağlı Yeğenler Mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda bakım onarımı tamamlanan içme suyu deposuna saatte 8 ton su basacak olan yeni pompa montajı yapılarak faaliyete alındı.



Yeğenler Mahalle Muhtarı Nafiz Yılmaz, “mahallemizde yürütülen çalışmalardan hem şahsım hem de mahallelim çok memnun. İçme suyu konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorduk sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bu sorunu kökünden çözdü. Akabinde depomuz baştan aşağıya yenilendi. Bugünde yeni pompamız takıldı. Mahalleli olarak çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.