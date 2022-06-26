Manisa Demirci'de üreticinin emeği değer kazanacak

Bereketli topraklara sahip Manisa’nın Demirci ilçesinde üreticiye önemli bir katkı sağlayacak olan Tarım Ürünleri Merkezi’nde inşaat çalışmasında sona gelindi.MANİSA (İGFA) - Manis Demirci'de Tarım Ürünleri Merkezi'nde inceleme sonrasında proje ile ilgili görüşlerini paylaşan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ilçede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin arttırarak satışının olacağı önemli bir merkez olduğunu söyledi. Merkezin şu anda son aşamaya geldiğini ifade eden Kaya, "İnşallah en kısa sürede tamamlamayıp hizmete sunacağız. Merkez tamamlandığında Demirci’de üretilen ürünlerin katma değerlerinin arıttırılarak satışı sunulacak, önemli bir merkez olacak.. İnşallah Demircimize hayırlı olur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkeze sağlanan destekler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımısı Ali Öztozlu, Büyükşehir olarak başkanın talimatıyla bu merkeze 1,3 milyon TL para desteği, 10 bin metrekare kilit parke taşı, hafriyatında iş makinesi desteği, taral doldurma desteğinde bulunulduğunu belirtti. Demirci için önemli proje olduğunu ifade eden Öztozlu, "Buranın işletmesi de tamamlandığında kadın kooperatiflerimize verilecek. Başkanımızın talimatıyla bu sene 70 milyon lira gibi bütçe 2022 yılında kırsala desteklemeye ayrıldı. Burası da bizim için önemli bir proje. Bir ay gibi bir sürede buranın tamamlanarak, önümüzdeki süreçte hizmete girmesi planlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.