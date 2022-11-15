Manisa Demirci'de MASKİ talepleri dinledi

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesini ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Çataloluk Mahalle Muhtarı Mustafa Gençel ve Akıncılar Mahalle Muhtarı Nurullah Emekli yer aldı. Mahalle muhtarı Mustafa Gençel ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.