Manisa Demirci'de Ilıca Deresi kışa hazırlanıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik hamlesini tüm hızıyla sürdürüyor. MASKİ, Demirci ilçesinde Kaplıcaların içinden geçen Ilıca deresinde dere taşkınları yaşanmaması adına çalışma gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha güvenli dere yatakları için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Demirci ilçesi Hisar kaplıcalarının içerisinden geçen Ilıca deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Taşkın riskleri özellikle kış aylarında gündeme geliyor ama Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde hiçbir zaman taşkın riskiyle karşılaşmadık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her yıl kış aylarına girmeden derelerimiz temizlenip sağlıklı hale getiriliyor. Vatandaşlar olarak çalışmalardan memnunuz emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştular.