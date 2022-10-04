Manisa Demirci'de derelere taşkın önlemi

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesinde başlatmış olduğu 2 kilometrelik dere temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesinde başlatılan 2 kilometrelik dere temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışma ile kış aylarının yaklaşması nedeniyle yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış olacak.

Çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarı Mesut Özçelik, “Mahallemizde başlatılan dere temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Daha önce yağışların olduğu günlerde deremizde taşkınlar meydana geliyor, mahalle sakinlerimizi zor durumda bırakıyordu. Bu çalışma ile taşkınlar son bulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerimizden Allah razı olsun” dedi.