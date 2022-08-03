Manisa Demirci'de çiftçilere selektör desteği

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demircili çiftçilere de tohum eleme makinesi (selektör) kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması adına 70 milyon liralık rekor bütçe ile üreticileri destekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticileri her alanda desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda çiftçilerin üretim faaliyetlerini sürdürürken dönemsel olarak ihtiyaç duydukları ancak yatırım maliyeti yüksek olması nedeniyle kendilerinin edinmeleri ekonomik olmayan makineler Büyükşehir Belediyesi envanterine katılarak çiftçilerin bedelsiz bir şekilde kullanımına sunuluyor.

Demirci'de bulunan çiftçiler için tohum eleme makinesi (selektör) alınarak çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinde yaşanan artışların özellikle kırsal bölgelerdeki hububat üreticilerini kendi tohumlarını kullanarak üretim yapmaya yönelttiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Bu durumda üretilen mahsulün tohumluk olarak kullanılabilmesi için selektörden geçirilerek yabancı cisim sap saman toz yabancı ot tohumu gibi istenmeyen materyallerden ayrılması gerekmektedir. Ayrıca zayıf cılız tanelerin de ayrılarak dolgun iri taneli sağlıklı tohumluk elde edilmesi de sağlanacaktır. Sertifikalı tohum temin etmekte güçlük çeken üreticilerimiz daha temiz safiyeti bin dane ağırlığı ve çimlenme gücü daha yüksek tohum ile ekim yapmaları sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Makinenin işletme ve bakım sorumluluğunun ilçe Ziraat Odası Başkanlığı'nın takibinde olacağını kaydeden Yılmaz Usta, desteklerin devam edeceğini söyledi.