Manisa Demirci'de altyapı çalışmaları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Demirci’de geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni ile başladığı dev altyapı yatırımında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 238 milyon liralık dev yatırımının altyapı etabı sürüyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, yüklenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezinde geçtiğimiz aylarda başladığı dev altyapı yatırımının imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzde 50’si SUKAP kapsamında hibe desteği ile 85 kilometrelik içme suyu, 80 kilometre kanalizasyon hattı ile 4 adet içme suyu deposu ve Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilecek. Bu çalışmaları takiben 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatı gerçekleştirilecek. Bu yatırımın toplam bedeli 238 milyon TL olacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir yüklenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şehir merkezindeki altyapı çalışmalarını yerinde takip eden Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, dev yatırımın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirtti.