Manisa Demirci'de 100 ton kapasiteli yeni sulama havuzu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi İmrenler Mahallesi’ne 100 ton su taşıma kapasiteli sulama havuzu kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Kırsal alanda yaşanan tarımsal sulama problemini çözme konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi İmrenler Mahallesi’nde başlattığı tarımsal sulama havuzu çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Demir de İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül ile birlikte 100 ton su taşıma kapasitesine sahip olan tarımsal sulama havuzunu inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül, “Mahallemizin arazilerinde tütün dikimi ve meyve sulamasında kullanacağımız herhangi bir göletimiz yoktu. Tanker doldurmada çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Büyükşehir’in yaptığı bu havuz sayesinde bu engelleri aşmış olduk. Bu havuzun bize çok büyük faydası olacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere bu havuzun yapımında emeği geçenlere şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.