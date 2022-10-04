Manisa'dan tarımsal sulamaya boru desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal sulamaya yönelik destekleri kapsamında hayata geçirilen sulama kooperatiflerine boru desteği, Şehzadeler ilçesine bağlı Kağan Mahallesi ile Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi ile devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal sulamaya yönelik yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 26’sı sulama kooperatifi, 6’sı mahalle olmak üzere 48 bin metre boru desteği çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatiflere ve üreticilere yapılan boru desteği kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi muhtarlığına ve Şehzadeler ilçesine bağlı Kağan Mahallesi muhtarlığına boru dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kayapınar Mahallesi muhtarlığına 63mm/10atü pe-100 300 metre; Kağan Mahallesi muhtarlığına da 75mm/10atü pe-100 500 metre boru dağıtımı gerçekleştirildi.

48 BİN METRE BORU DESTEĞİ VERİLECEK

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün destek ve talimatlarıyla sulama kooperatiflerine 48 bin metre boru desteği çalışmamız kapsamında boruların teslimini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Şehzadeler ilçemiz Kağan ile Yunusemre ilçemiz Kayapınar Mahallesi muhtarlarına sulama desteği kapsamında boruların teslimini yaptık. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Bizler, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.