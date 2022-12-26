Manisa'dan Sulama Kooperatifleri'ne desteğe devam

Tarımsal sulama noktasında yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerine desteklerine de devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasan Mahallesi Sulama Kooperatifi’ne 300 metreküp kapasiteli depo yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesinin sulama kooperatiflerine destek programı kapsamında Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesi Sulama Kooperatifi’ne 300 metreküplük depo kazandırdı.

Deponun yanı sıra kooperatife 600 metre 160/10 atü, 200 metre 225/10 atü PVC boru desteği de yapıldı. Yaklaşık 2500 dekar tarım arazisi mevcut olan ve 350 adet üretici aile ile kooperatif üyesi bulunan Çobanhasan Mahallesi Sulama Kooperatifi yönetimi, desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

HAVUZ SAYESİNDE ARAZİMİZDE 365 GÜN SU BULUNACAK

Çalışmanın mahalle halkı için önemine dikkat çeken Çobanhasan Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Yaşar Gürses, “Bizler Çobanhasan köyü yaşayanları ve Sulama Kooperatifi Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin halkın kalkınması noktasında olduğunu görüyoruz. Halkımız bu sene, bu yapılan havuz sayesinde sayaçlı sisteme geçti bu yıl. Havuz sayesinde 365 gün, arazimizde su bulunacak. Su, hayat demektir. Ölü sezon dediğimiz sezonda vatandaşımız sebze ve meyve ekimi yapabilecek. Büyükşehir Belediyemize yaptığımız her müracaatta bizleri geri çevirmediler. Başta Başkanımız Cengiz Ergün Bey'e, Kırsal Hizmetler Dairesine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz” diye konuştu.