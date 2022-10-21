Manisa'dan kardeş şehir Güzelyurt’a kurs malzemeleri yola çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe desteği almaya hak kazanan KKTC Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları (GÜZ-MEK) Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı gerçekleştirilen kurs malzemeleri, kardeş Şehir Güzelyurt’a gönderilmek üzere yola çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, KKTC Güzelyurt Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları (GÜZ-MEK) Projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı gerçekleştirilen kurs malzemeleri, kardeş şehir Güzelyurt’a gönderilmek üzere yola çıktı.

MASMEK Koordinatörü Ahmet Kaplan ve Proje Uzmanı Kadir Alpözen gözetiminde kamyonlara yüklenen masa, sandalye, kurs malzemeleri, bilgisayar gibi ürünler, özenle ambalajlanarak yüklemeleri yapıldı. MASMEK kursları örneği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt şehrinde de GÜZ-MEK kurslarının hayata geçeceği, kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin de Manisa Büyükşehir Belediyesince temin edildiği belirtildi.

PROJE DETAYI

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliği programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje, hibe almaya hak kazandı. Kardeş şehrimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz projemizde meslek edindirme kurslarımız olan MASMEK kurslarımızın benzeri Güzelyurt Belediyesinde Gerçekleştirilecek. Proje kapsamında; Güzelyurt Belediyesinde Excel kursları, örgü bebek, dikiş nakış, yağlı boya resim kursu ve takı yapımı kursları açılacak.