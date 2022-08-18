Manisa'dan ilçelere haşereyle mücadele ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine Demirci ve Köprübaşı ile devam etti.MANİSA (İGFA) - İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede vatandaşların haşere problemi yaşamaması adına yoğun çaba sarf ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte Köprübaşı ve Demirci ilçelerini ziyaret etti.

Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve haşereyle mücadele ekipleri ile bir araya gelen Büyükşehir yetkilileri, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Daire Başkanı İnce, bu kapsamda ilçe ve mahalle ziyaretlerine de devam ettiklerini söyledi.