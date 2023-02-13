Manisa'dan deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına devam

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde yaşanan yıkımın yaraları sarılmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle enkaz altındaki canların kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sıcak yemek dağıtımlarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan da eşlik ettiği yemek dağıtım çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Aslan, “Deprem bölgesinde Kızılay ile koordine olup, Oniki Şubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde erzak toplama merkezi için kullanılan fabrika deposunda konuşlandık. Gerekli temizlik faaliyetlerini yaparak, düzeni oluşturduk. Ekiplerimiz, Oniki Şubat ilçesinde askeri personellere, kurum personelleri ve gönüllülere çorba ikramı yaparken; öğlen ve akşamları da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Buna ilaveten Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi ile Eyüp Sultan Mahallesinde çadır bölgesinde bulunan vatandaşlara yine aynı şekilde yemek dağıtımı yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Kızılay’ın verdiği lokasyona göre faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.