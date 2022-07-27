Manisa'dan Akhisar ve Gölmarmara'ya eğitim ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde il genelinde bulunan bünyesindeki eğitim kurumlarında planlama çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Gölmarmara ve Akhisar ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir eğitim birimlerinde idareci ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Büyükşehir heyeti, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara hizmet binasında Muhtarlık İşleri Şube Müdürvekili Mustafa Gün’ü ziyaret etti. Ardından Akhisar hizmet binası da ziyaret edildi. Ziyaretlerde, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra her iki ilçede de Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ziyaret edildi.

Merkezde öğrenim gören miniklerle bir araya gelen Büyükşehir heyeti, velilerle sohbet ederek, Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Merkezin sorumluları ve öğretmenleriyle bir araya gelen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak MABEM eğitim kurumlarında idareci ve eğitmen kadrosuyla toplantı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde il genelinde bulunan Büyükşehir bünyesindeki eğitim kurumlarında planlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bu kapsamda ilçe ziyaretlerine devam edeceklerini ifade etti.