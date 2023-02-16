Manisa'dan 50 ton yem bölgeye gönderildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin etkilediği bölgelerde bulunan hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla 50 ton hayvan yemini bölgeye gönderdi.MANİSA (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Depremzedelere yapılan gıda, barınma, kıyafet ve ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında bölgede bulunan hayvan üreticilerine de destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi bölgeye 50 ton yem gönderdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte bölgeye gönderilecek olan yemlerin yüklenmesi çalışmalarını takip ederken, kan değişimi olarak afet bölgesine gidecek olan yeni personellerle de bir araya geldi. Çalışmaları takip eden Öztozlu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta eşlik etti. Öztozlu, bölgede bulunarak çalışmalara katkı veren ekibin, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin yeni ekibiyle yer değiştireceğini belirterek, bölgeye gidecek personellere çalışmalarında başarılar diledi.