Manisa'da zeytin kasaları Kırkağaç'ta dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üretiminde kasa kullanımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında Kırkağaç ilçesinde üreticilere zeytin kasalarını düzenlenen törenle teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Üreticilerine 72 Bin Kasa Desteği programı kapsamında Kırkağaç ilçesinde 480 adet üreticiye 4 bin 800 adet zeytin kasasını düzenlenen törenle dağıttı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kırkağaç Şantiyesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç Tarım Orman Müdürü Cihan Doğan, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Fahri Dinçer, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Kırkağaç Tarım Orman Müdürü Cihan Doğan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilerimize destek verme noktasında elinden geleni yapıyor. Manisa genelinde üreticilerimize 72 bin adet zeytin kasası dağıtımı yapılacak. Bize de 480 üreticimize 4800 kasa verilecek. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, özellikle de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun” dedi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tek amaçlarının kasa desteğinde bulunmak olmadığını belirterek, "Üreticilere 10 adet kasa verip, bir şeyleri çözdüğümüzü düşünmüyoruz. Asıl amacımız vurgulamak istediğimiz nokta, zeytin hasadında kasa kullanımını yaygınlaştırmak. Çuvalda bulunan ürünün kızışması ve bozulmasının önüne geçmek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak istiyoruz. Bu amaçla da küçük üreticilerimize 20 dönümün altında zeytinliği bulunan, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmalar sonrasında üreticilere zeytin kasaları teslim edildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program son buldu.