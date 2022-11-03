Manisa'da yurt öğrencilerinin güvenliği arttırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye kampüsü yolu üzerindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yoldan yurda geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla yola hız kasisleri, orta refüje korkuluk ve yaya yolu çalışması yaptı. MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafikte yayaların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öğrencilerin ön plana alındığı çalışmalar kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü yolu üzerinde bulunan KYK yurtlarının önüne yaya yolu çalışması, araçların hızlarının düşürülmesine yönelik hız kasisleri ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için orta refüjde korkuluk çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar ile yolların yayalar ve öğrenciler için daha güvenli hale geldiğini ifade eden Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürü Ebru Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, “Bu yıl iki bloğumuzun eklenmesiyle birlikte öğrenci yoğunluğumuz 932 öğrenci arttı. 81 ilden gelen öğrencilerimiz ile birlikte yurdumuzun kapasitesi 2 bin 300’e yükseldi. Yurdumuzun önüne hız kasisleri yapıldı, araçların yavaşlaması için. Yaya yolları ve demir korkuluklar yapıldı. Yapılan çalışmalar için çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz artık can güvenlikleri yüksek bir şekilde karşıdan karşıya geçebiliyorlar” dedi.