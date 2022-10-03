Manisa'da yollar ve caddelere peyzajla estetik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, il genelinde yapımı tamamlanan cadde, bulvar, yol ve prestij caddelere kurakçıl peyzaj uygulamasıyla renk katıyor. Uygulanan peyzaj sistemiyle hem su kaynakları korunmuş oluyor hem de şehrin estetiğine olumlu bir katkı sağlanmış oluyor.MANİSA (İGFA) - İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm Dünya’yı tehdit eden susuzluk tehlikesine karşı su kaynaklarının korunması amacıyla kurakçıl peyzaja yöneldi.

Yapılan çalışma ve uygulama hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Kaya bahçeleri ve su ihtiyacı anlamında en toleranslı ağaçların, yer örtücü olarak volkanik ve maden taşlarının kullanıldığı prestij cadde peyzaj uygulamaları yapıyoruz. Kış soğuğuna ve yaz sıcağına dayanıklı bitkileri seçerek, peyzaj çalışmalarımızı tasarlayıp mevcut günümüz şartlarında Dünya genelinde iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması problemine karşılık önlem alıyoruz” dedi.