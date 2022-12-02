Manisa'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı MAKOM ekipleri il genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yağmur suyu ızgaralarında biriken ağaç yapraklarını ve yağmurla birlikte ızgara içerisine dolan toprak malzemeyi temizleyerek su akışını sağlıklı hale getiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son haftalarda etkili olan sağanak yağışa karşı teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM) ekipleri de yağışlı havalarda vatandaşın herhangi bir sorun yaşamaması için büyük bir özveriyle sahadaki görevine devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz mevsim şartları nedeniyle ızgaralar üzerinde biriken ağaç yaprakları, yağışla beraber taşınan rüsubat ızgaralarda zaman zaman tıkanıklığa neden olabiliyor.

Ekipler de vatandaşın herhangi bir sıkıntısı yaşamaması için sahada tıkalı olduğu tespit edilen ızgaraları temizleyerek su akışını sağlıklı hale getiriyor.