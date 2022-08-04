Manisa'da üzümde salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Orman Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülen üzümde salkım güvesi zararlısına karşı kullanılan feromon tuzakları ile yapılan biyoteknik mücadelenin sonuç değerlendirmesi için protokol üyeleri Ahmetli ilçesinde bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen, üzümde salkım güvesine karşı feromon tuzaklarının kullanılması projesinde sona gelindi.

Yürütülen projenin sonuç kısmında protokol üyeleri, Ahmetli ilçesinde düzenlenen törende üzüm bağında bir araya gelerek sonuç incelemesi yaptı.

Üzüm üretiminde zirai ilaç kalıntısı yaşanmaması, üzüm ihracatının sağlanması ve çevre sağlığına katkı sağlaması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen biyoteknik mücadele kapsamında üzüm bağına asılan tel tuzakların incelemesi yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen törene Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, proje kapsamına başarı sağlandığını belirtti.

Manisa genelinde feromon tuzaklarının kullanımının gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, "Ben projenin yazım aşamasından sonuç aşamasına kadar projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e tekrardan tarım ayırmış oldukları bütçe için teşekkür ediyorum. İnşallah farklı projelerde de Büyükşehir Belediyemizin ve diğer kurumların kaynaklarından yararlanacağımız projeler üretmeyi hedefliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, özellikle biyoteknik mücadele ve kalıntı ilaç kullanımı konusunda ilk projemizi erken uyarı sistemlerinin kurulması projesiyle başlattıklarını söyledi.

Manisa’da 49 adet erken istasyonu Tarım İl Müdürlüğü’nün teknik desteği ile uyarılarına devam ettiğini belirten Usta, "Kirazda sirke tuzaklarıyla biyoteknik mücadele konusunda birlikte çalışıyoruz. Burada salkım güvesine karşı tel tuzaklarının sonuçlarını incelemek için bir aradayız. Önümüzdeki hafta için Ahmetli ilçemize zeytinde kullanılacak olan sensörlü ilaçlama makinesinin teslimini gerçekleştireceğiz. Damızlık koç desteği, meyve fidanı desteği gibi konularda sürekli biz tarım teşkilatları olarak tarıma ve üreticiye hizmet eden birimler olarak birlikte güç birliği yaparak çalışma gayreti içindeyiz. 2023 yılında yaklaşık 70 milyon liralık bir kaynağı tarım için ayırdık, tahsis ettik. Bunun içinde sulama önemli bir yer tutuyor. Su ve su kaynaklarındaki azalma yaşanan kuraklık süreci şu anda sulama kooperatifleri için alınan boruların nakliyesi devam ediyor. Yaklaşık 27 kooperatifimize sulama konusunda destek yapacağız. Yine sulama kooperatiflerimizin tarımsal sulama depoları için ihale sürecimizi başlattık. 6 adet sondajın sulama kooperatiflerine açılması için çalışma yürütüyoruz ancak sondaj açmak sürekli yeraltı suyuna yüklenmek bu anlamda sıkıntıyı giderek arttıran bir süreçtir. Özellikle tarımsal sulamada, suyu tasarruflu kullanmak çok önemli. Suyun 75’ini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Bizi özellikle kuraklık ve su anlamında sıkıntılı günler bekliyor. Teknik ekiplerle görüşmeler yapıldı, 1000 dekarlık alanda hiç ilaçlama uyarısı yapılmadığı, ilaç namına bir adet salkım güvesinin gözlemlenmediği öğrendik. Diğer bölgelerde en az 3 kez ilaçlama uyarısı yapıldığı ve bu bölgede ilaç kullanılmadığını memnuniyetle öğrendik. Özellikle biyoteknik mücadelede birlikte hareket etmek, toplu yapıldığı zaman sonuç alınabildiğini görmüş olduk. Projede tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.