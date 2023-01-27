Manisa'da Ulaşım Komisyonu Turgutlu'da toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Turgutlu’da toplu ulaşım kooperatif başkanları ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Komisyon Başkanı Salih Tekeli başkanlığında, Turgutlu ilçesinde toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün’ün de yer aldığı toplantı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yönetimi ile birlikte ilçede toplu taşıma hizmeti veren kooperatif ve firmaların temsilcileri katıldı.

Ulaşımla ilgili sorunların konuşulduğu ve taleplerin dinlendiği toplantıda, yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.