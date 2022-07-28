Manisa'da Turizm Komisyonu Kula'da toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Kula'da gerçekleştirdiği toplantıda ilçenin Manisa turizm potansiyeline sağlayacağı katkılar ve tanıtım noktasında görüş alışverişinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, “Manisa’nın başta turizmini hareketlendirmek ve tanıtımına katkı sağlamak adına tarihi ve kültürel özelliklerinin ilçe bazında değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması” ile ilgi rapor doğrultusunda, 26 Temmuz’da Kula’da toplandı.

Komisyon üyelerine toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Seyrani Kandemir de eşlik etti.

Toplantının ardından komisyon üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları son aşamaya gelen Yunus Emre Caddesi sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi. Ardından Dr. Aristi Evi Sanat Atölyesi ziyaret edildi.

Zafer okulu restorasyon çalışmalarını da inceleyen komisyon üyeleri, daha sonra tarihi Kula evlerini gezdi.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nı da gezen Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Jeopark Ziyaretçi Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı Emre Mahallesi’nde bulunan Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi ile Carullah Bin Süleyman Camii ile devam eden inceleme gezisi, Meryem Ana Kültür Merkezi, Hanımeli Derneği ve Mustafa Şıpcı sokak çalışması ile noktalandı. İlçenin turistik güzelliklerini gezen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen komisyon üyeleri, ilçenin Manisa turizm potansiyeline sağlayacağı katkılar ve tanıtım noktasında görüş alışverişinde bulundu.