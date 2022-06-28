Manisa'da Turgutlu ve Kula da sepetlerine kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hazırlanan 'Üzüm Üreticisine 100 Bin Sepet' projesinde Turgutlu ve Kula'da da üzüm sepetleri üreticilere teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Üzüm Üreticisine 100 Bin Sepet' projesiyle de üzüm üreticilerini desteklemeye devam ediyor.

2022 yılında sunduğu rekor bütçe ile kırsala büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Turgutlu'da 500 üreticiye 5 bin, Kula'da ise 60 üreticiye 600 sepeti düzenlenen törenlerle dağıttı.

andemi süreci ve savaş durumunun bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımın ve kırsalın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kurulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak kırsala desteğimiz katlanarak devam ediyor. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Köylü Milletin Efendisidir' düsturuyla Başkanımızın talimatlarıyla 2022 yılında 70 milyon liralık bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Bu bütçe içerisinde meyve fidanı dağıtımı, hayvan içme suyu göletleri yapımı, gübre dağıtımı, kelter dağıtımı, zeytin kasası dağıtımı ve damızlık koç dağıtımı gibi projeleri içeriyor. Turgutlu'da da 5 bin adet kelteri üreticilerimize dağıtıyoruz. İnşallah ürününüz bol, kazancınız bereketli olur" dedi.