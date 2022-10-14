Manisa'da Turgutlu ve Ahmetli'ye eğitim ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, eğitim birimlerine ziyaret turları kapsamında Turgutlu ve Ahmetli ilçelerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - İl genelinde Büyükşehir Belediyesi eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla birim ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Turgutlu ve Ahmetli ilçeleriyle ziyaretlerine devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, ilk olarak Turgutlu MABEM birimini ziyaret etti. Ziyaretlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı da eşlik etti. Birim idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir heyeti, yeni eğitim-öğretim dönemi için görüş alışverişinde bulundu.

MABEM’deki toplantının ardından yapımı devam eden Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edildi.