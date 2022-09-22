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Manisa'da Tuğgeneral Tombul'a Başkan Ergün'den ziyaret

Yerel 22.09.2022, 09:22
Manisa'da Tuğgeneral Tombul'a Başkan Ergün'den ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Tuğgeneral Zafer Tombul’u ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Zafer Tombul’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Tombul, konuklarına teşekkür etti.

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